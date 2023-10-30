Viyana'da PKK Kışkırtması! Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinliğini Basmaya Çalıştılar

Terör yandaşları bu kez Viyana’da ortaya çıktı. PKK yandaşı bir grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için düzenlenen etkinliği basmaya çalıştı. PKK lehine sloganlar atan grup, Türk koruma polislerince yaka paça dışarı atıldı.

Viyana'da PKK Kışkırtması! Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinliğini Basmaya Çalıştılar

Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılını kutlarken, terör yandaşları da rahat durmadı. Avusturya’nın başkenti Viyana, yine bir PKK kışkırtmasına sahne oldu.

Terör örgütü yandaşları, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nce düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine saldırı girişiminde bulundu.

20 kişilik grup, 29 Ekim akşamı etkinliğin yapıldığı Ehrbarr Saal salonun önünde toplandı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atan grup, salonu basmaya çalıştı.

Avusturya polisi PKK destekçisi grubu izlemekle yetinirken, Türk koruma polisleri, terör yandaşlarını yaka paça dışarı çıkardı.

Olay anında, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in de salonda olduğu öğrenildi.

Yunan Askerinden Türk Balıkçılara TacizYunan Askerinden Türk Balıkçılara TacizYurt
# avusturya # viyana # pkk # 29 ekim cumhuriyet bayramı
Çok Okunanlar
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Bilal Hancı Kimdir?
Bilal Hancı Kimdir?
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
Oyuncu Dinlendirilecek
Oyuncu Dinlendirilecek
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
Öne Çıkanlar "ABD ve İsrail'in Asıl Hedefi Türkiye'yi Düşürmek!" - Halil Nebiler Yorumladı "ABD ve İsrail'in Asıl Hedefi Türkiye'yi Düşürmek!" - Halil Nebiler Yorumladı Rutubet neden olur? Nasıl geçer? Rutubet neden olur? Nasıl geçer?