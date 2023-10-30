Viyana'da PKK Kışkırtması! Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinliğini Basmaya Çalıştılar

Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılını kutlarken, terör yandaşları da rahat durmadı. Avusturya’nın başkenti Viyana, yine bir PKK kışkırtmasına sahne oldu.

Terör örgütü yandaşları, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nce düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine saldırı girişiminde bulundu.

20 kişilik grup, 29 Ekim akşamı etkinliğin yapıldığı Ehrbarr Saal salonun önünde toplandı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atan grup, salonu basmaya çalıştı.

Avusturya polisi PKK destekçisi grubu izlemekle yetinirken, Türk koruma polisleri, terör yandaşlarını yaka paça dışarı çıkardı.

Olay anında, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in de salonda olduğu öğrenildi.