Yunan Askerinden Türk Balıkçılara Taciz
Aydın açıklarında Yunan askerinden Türk balıkçı teknesine taciz saldırısı yaşandı. Demir çubukla Türk teknesinin camını kıran Yunan askeri, Türk sahil güvenliklerinin gelmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Aydın'ın Didim açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk balıkçı teknesine saldırı gerçekleşti.
Kuşadası açıklarında Türk balıkçı teknesine, Yunan Sahil Güvenlik ekibi taciz saldırısında bulundu. Yapılan saldırıda teknenin camları kırıldı.
Yunan askeri ayrıca tekne içerisine tazyikli su sıktı, taşlı saldırılı da bulundu.
Türk balıkçıların yardım çağrısı sonrası bölgeye gelen Türk Sahil Güvenliği ekiplerini gören Yunan unsurları olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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