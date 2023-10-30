100. Yılda Cumhuriyet Müzesi'nde Tarihi Rekor

Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yıl dönümünde Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. Meclis'i, 112 bin 366 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı" dedi.

100. Yılda Cumhuriyet Müzesi'nde Tarihi Rekor

Cumhuriyet müzesine 100. yılında rekora imza atıldı. 112 bin 366 ziyaretçi 29 Ekim bayram coşkusunu Cumhuriyet'in ilan edildiği mecliste yaşadı.

Büyük bir coşkuyla kutlanan bayramda Cumhuriyet Müzesi tüm zamanların ziyaretçi rekorunu yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy, "Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..." ifadelerini kullandı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Şüpheli TutuklandıAksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Şüpheli TutuklandıYurt
# cumhuriyet # mehmet nuri ersoy # rekor
Çok Okunanlar
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Bilal Hancı Kimdir?
Bilal Hancı Kimdir?
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
Oyuncu Dinlendirilecek
Oyuncu Dinlendirilecek
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
Öne Çıkanlar Almanya'da Halk Filistin İçin Ayakta! Scholz İsrail'i Destekliyor! - Deniz Yıldırım Değerlendirdi Almanya'da Halk Filistin İçin Ayakta! Scholz İsrail'i Destekliyor! - Deniz Yıldırım Değerlendirdi Evdeki Bakırları Altına Çeviren Yöntem! Evdeki Bakırları Altına Çeviren Yöntem!