100. Yılda Cumhuriyet Müzesi'nde Tarihi Rekor

Cumhuriyet müzesine 100. yılında rekora imza atıldı. 112 bin 366 ziyaretçi 29 Ekim bayram coşkusunu Cumhuriyet'in ilan edildiği mecliste yaşadı.

Büyük bir coşkuyla kutlanan bayramda Cumhuriyet Müzesi tüm zamanların ziyaretçi rekorunu yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy, "Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..." ifadelerini kullandı.