Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Aksaray'da önemli bir operasyona imza atıldı.

10 Şüpheli Tutuklandı!

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bazı kişilerin il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıklarını tespit etti. Bu kapsamda belirlenen 10 şüpheli, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde arama da gerçekleştirildi. Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, av tüfeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 11 bin 250 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.