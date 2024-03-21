Vladimir Putin'den zafer vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim kampanyasını yürüten milletvekilleriyle Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Putin, Uknayna'nın saldırdığı sınır bölgelerine dikkat çekti. Rus lider, "O bölgelerdeki insanları, işini kaybedenleri, evini kaybeden sıradan insanları desteklemek için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, seçim çalışmalarında sınır bölgesinde çalışan vekillere de teşekkür etti.

Putin, vekillere "Neo-Nazilerin Donbass'ta, Novorossiya'da barışçıl şehirleri ve sivil altyapıyı bombaladığı sınır bölgelerimizde çalıştınız. Bu özel bir karakter, cesaret ve kişisel kahramanlık gerektiriyordu." şeklinde seslendi.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgelerindeki sivil hedefleri vurduğunu söyledi. Rusya'nın ise bu yola başvurmadığının altını çizdi.