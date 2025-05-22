Washington’da silahlı saldırı: 2 İsrail büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

ABD’nin başkenti Washington’da Yahudi Müzesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde görevli 2 kişi hayatını kaybetti. 30 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Washington’da silahlı saldırı: 2 İsrail büyükelçiliği çalışanı öldürüldü
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Washington’da Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı, İsrail’in Washington Büyükelçiliği çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olay, FBI Washington Saha Ofisi’ne yakın bir bölgede sabah saatlerinde meydana geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıyı “anlamsız ve ahlaksız” olarak tanımlarken, saldırganın adalete teslim edileceğini vurguladı. FBI Direktörü Kash Patel, polisle birlikte olaya müdahale ettiklerini ve kamuoyuna gelişmelerin aktarılacağını açıkladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, “ÖZGÜR FİLİSTİN” DİYE BAĞIRDI

Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan Rodriguez’in, “Özgür Filistin” diye bağırdığı belirtildi. Smith, Rodriguez’in geçmişinde şüpheli bir faaliyet bulunmadığını, FBI ile ortak soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

FBI Direktör Yardımcısı Steve Jensen, olayın “muhtemel terör bağlantısı” taşıyıp taşımadığının ve nefret suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin incelendiğini duyurdu. Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise saldırının “hedefli bir şiddet eylemi” olduğunu ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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