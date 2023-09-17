Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'yı bastı

Yahudi yerleşimciler, dini bayramı bahane ederek bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, baskına tepki gösteren Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'yı bastı
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Yüzlerce Yahudi yerleşimci, "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Polis korumasıyla gerçekleşen baskın önce, İsrail güvenlik güçleri, Aksa'nın avlusuna girerek Filistinlileri alandan zorla çıkarmaya çalıştı.

Aksa içinde kalan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin baskınına tekbir ve sloganlarla tepki gösterdi. İsrail polisinin baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmesi üzerine, arbede yaşandı.

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# mescid-i aksa # yahudi
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