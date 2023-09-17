Galata Köprüsü çift yönlü trafiğe açıldı! Köprüdeki yenileme çalışmaları tamamlandı
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışmaları tamamlandı. Köprü çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.
İstanbul'da Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar sona erdi.
Galata Köprüsü, yapılan bakımın ardından 16 Eylül akşamı çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.
Köprünün, "derz değişimi ve asfalt yenileme inşaat" çalışmasıyla yenilenerek olası İstanbul depremine karşı direncinin artırılması planlandı.
Yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.
Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı.
Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen "trinidad asfalt" kullanıldı.