Yanardağ patlaması! Marapi Yanardağı'nda meydana geldi

Antara News duyurdu. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi'ne göre Marapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Pasifik Ateş Çemberi'nde gerçekleşti.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Yanardağ patlaması! Marapi Yanardağı'nda meydana geldi
Yanardağ patlaması! Marapi Yanardağı'nda meydana geldi
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Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda dünden bu yana 4 patlama meydana geldi. Antara News'in haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), Marapi'deki volkanik faaliyetlerin arttığını açıkladı. Açıklamada, yanardağda dün sabah saatlerinden bu yana 4 farklı patlama meydana geldiği ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi. Dün yerel saatle 07.00'de meydana gelen ilk patlamada yanardağın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedilen açıklamada, dün gün içerisinde ikinci ve üçüncü patlamaların da yaşandığı duyuruldu.

YANARDAĞ PATLAMASI

Yanardağ patlaması! Marapi Yanardağı'nda meydana geldi - Resim : 1

Açıklamada, bugün sabah saatlerinde medyana gelen dördüncü patlamada ise yanardağın yaklaşık 800 metre yükseğe kül püskürttüğü bilgisine yer verildi.

Mayıs 2024'de Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller yüzünden 67 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkenin Sumatra Adası'nda yer alan Marapi de dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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