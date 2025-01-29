Yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıkladı. Serbest bırakılacak İsrailli esirlerin Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses olduğu duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklandı
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Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu. Arabulucular ABD, Katar ve Mısır'ın çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde adına yayımlanan açıklamada, 30 Ocak Perşembe günü İsrailli bazı esirlerin serbest bırakılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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