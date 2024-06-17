Yemen, ABD destroyerini vurdu

Yemen, Kızıldeniz’de ABD'ye ait destroyeri vurdu. Hasar alan ABD gemisindeki mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

Yemen, ABD destroyerini vurdu
Editör: Haber Merkezi

Yemen, Kızıldeniz’de ABD destroyerini vurdu. Yemen Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 askeri operasyon düzenlediğini açıkladı.

Seri, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyerin balistik füzeler ile "Captain Paris" isimli bir geminin de deniz füzeleriyle hedef alındığını söyldi. Umman Denizi'nde ise "Happy Condor" isimli geminin İHA'larla vurulduğunu aktardı.

Yemenli Komutan Yahya Seri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini vurguladı.

ABD Deniz Kuvvetleri ise, vurulan geminin sivil gemi olduğunu iddia etti. Makine dairesi ağır hasan alan gemideki mürettebatın, hava ve deniz yoluyla tahliye edildiği açıklandı. Mürettebat, ABD uçak gemisi Dwight Eisenhower’a götürüldü.

Mürettebattan 1 kişinin ise, kayıp olduğu bildirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yemen # abd # Kızıldeniz
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