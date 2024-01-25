Yemen, ABD gemisini vurdu!
Yemen ordusu Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurdu. Yemen'in füze yağmuruna tutulan 2 ticari gemi ABD korumasını kaybedince geri dönmek zorunda kaldı.
Ensarullah Hareketi ABD ve İngiltere saldırılarına yanıt verdi. ABD ve müttefikler Kızıldeniz'de zor saatler geçirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aden Körfezi'nde iki saat süren çatışmalarla bir Amerikan savaş gemisini etkisiz hale getirdi.
Yemen Ordusu Sözcüsü General Yahya Seri açıklama yaptı. Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD savaş gemileriyle yaşanan çatışmanın ayrıntılarını paylaştı.
Bölgede ticari gemileri koruyan ABD savaş gemileriyle çıkan çatışmalar 2 saatten fazla sürdü. ABD savaş gemilerinden biri balistik füzeyle vuruldu. Füze yağmuru altında kalan 2 ticari gemi de geri dönmek zorunda kaldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıları kabul etti. ABD'yi uyaran Seri, Kızıldeniz'deki operasyonları sürdüreceklerini belirtti.
Öte yandan Yemen, ülkedeki ABD ve İngiltere vatandaşlarından ülkeyi terk etmesini istedi, 30 gün süre verildi.