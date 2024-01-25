Yemen, ABD gemisini vurdu!

Yemen ordusu Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurdu. Yemen'in füze yağmuruna tutulan 2 ticari gemi ABD korumasını kaybedince geri dönmek zorunda kaldı.

Yemen, ABD gemisini vurdu!
Son Güncelleme:

Ensarullah Hareketi ABD ve İngiltere saldırılarına yanıt verdi. ABD ve müttefikler Kızıldeniz'de zor saatler geçirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aden Körfezi'nde iki saat süren çatışmalarla bir Amerikan savaş gemisini etkisiz hale getirdi.

Yemen Ordusu Sözcüsü General Yahya Seri açıklama yaptı. Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD savaş gemileriyle yaşanan çatışmanın ayrıntılarını paylaştı.

Bölgede ticari gemileri koruyan ABD savaş gemileriyle çıkan çatışmalar 2 saatten fazla sürdü. ABD savaş gemilerinden biri balistik füzeyle vuruldu. Füze yağmuru altında kalan 2 ticari gemi de geri dönmek zorunda kaldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıları kabul etti. ABD'yi uyaran Seri, Kızıldeniz'deki operasyonları sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan Yemen, ülkedeki ABD ve İngiltere vatandaşlarından ülkeyi terk etmesini istedi, 30 gün süre verildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranıGündem
# Yemen # abd
Çok Okunanlar
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Bir kaşık balla enfeksiyonu yok ediyor! Salgına karşı evde bitkisel çözüm!
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
Japonya’daki 7.6’lık deprem! Ölü sayısı artıyor...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Öne Çıkanlar CHP'li Fikri Sağlar pes dedirtti: "AKP kazanırsa Türkiye'nin ismi değişecek! #gündem #keşfet CHP'li Fikri Sağlar pes dedirtti: "AKP kazanırsa Türkiye'nin ismi değişecek! #gündem #keşfet Soğuk havada bile yerinde duramayanlar! Kışın İstanbul'da yapılacakların tam listesi Soğuk havada bile yerinde duramayanlar! Kışın İstanbul'da yapılacakların tam listesi