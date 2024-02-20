Yemen, ABD ve İngiltere gemilerini vurdu!
Yemen Silahlı Kuvvetleri art arda iki ABD ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Yemen hava sahasına giren bir ABD insansız hava aracını da vurarak düşürdü. Öte yandan Avrupa Birliği Yemen'deki çatışmalara dâhil oldu. Birliğin Aspides misyonunun başına bir Yunan tuğamiral getirildi.
Yemen Aden Körfezinde iki ABD gemisini ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Sea Champion ve Mavis Fortuna isimli Amerikan gemileri ile Rubimar isimli İngiliz gemisi Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu.
Ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetler, Yemen hava sahası içinde bir ABD'ye ait bir İHA'yı da füzeyle vurarak düşürdü. Düşürülen Amerikan SİHA'sının videolarını yayınladı.
Gemileri vurulan ve hava araçları düşürülen ABD ve İngiltere ise Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı.
AVRUPA BİRLİĞİ YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARA DAHİL OLDU
Avrupa Birliği de Filistin Savaşının deniz cephesi olan Yemen'deki çatışmalara taraf oldu. Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de askeri misyon başlattığını duyurdu.
Aspides isimli misyonun merkezi Yunanistan'ın Larissa kenti oldu. Misyonu Yunan Tuğamiral Vasilios Griparis komuta ediyor.