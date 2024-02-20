Yemen, ABD ve İngiltere gemilerini vurdu!

Yemen Aden Körfezinde iki ABD gemisini ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Sea Champion ve Mavis Fortuna isimli Amerikan gemileri ile Rubimar isimli İngiliz gemisi Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu.

Ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetler, Yemen hava sahası içinde bir ABD'ye ait bir İHA'yı da füzeyle vurarak düşürdü. Düşürülen Amerikan SİHA'sının videolarını yayınladı.

Gemileri vurulan ve hava araçları düşürülen ABD ve İngiltere ise Yemen'in Hudeyde kentine saldırdı.

AVRUPA BİRLİĞİ YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARA DAHİL OLDU

Avrupa Birliği de Filistin Savaşının deniz cephesi olan Yemen'deki çatışmalara taraf oldu. Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de askeri misyon başlattığını duyurdu.

Aspides isimli misyonun merkezi Yunanistan'ın Larissa kenti oldu. Misyonu Yunan Tuğamiral Vasilios Griparis komuta ediyor.