Yılda 4 kez MTV mi alınacak? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiaları yer almıştı.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olmasının ardından tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.