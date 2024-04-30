Yemen, Filistinliler için savaşıyor! ABD destroyerleri ile İsrail ve Yunan gemileri hedef alındı

Yemen, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda Amerikan destroyerleri ile İsrail ve Yunan ticaret gemilerini hedef aldı. Yemen Silahlı Kuvvetleri son olarak pazar günü bir İngiliz petrol gemisini vurmuştu.

Yemen, Filistinliler için savaşıyor! ABD destroyerleri ile İsrail ve Yunan gemileri hedef alındı

Filistin Savaşı’nın deniz cephesi Yemen, İsrail ve müttefiklerine nefes aldırmıyor.

Yemen, Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 2 destroyeri, Hint Okyanusu'nda da 1 İsrail gemisini insansız hava araçlarıyla operasyon düzenledi.

Yemen ayrıca Kızıldeniz’de de bir Yunan gemisini hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada Yemen’in Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattığını ve insansız hava araçları gönderdiği kaydedildi.

Son olarak Yemen pazar günü İngiliz petrol gemisi Andromeda Star’ı vurmuş, gemide hasar meydana gelmişti.

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