Yemen, Filistinliler için savaşıyor! ABD destroyerleri ile İsrail ve Yunan gemileri hedef alındı

Filistin Savaşı’nın deniz cephesi Yemen, İsrail ve müttefiklerine nefes aldırmıyor.

Yemen, Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 2 destroyeri, Hint Okyanusu'nda da 1 İsrail gemisini insansız hava araçlarıyla operasyon düzenledi.

Yemen ayrıca Kızıldeniz’de de bir Yunan gemisini hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada Yemen’in Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattığını ve insansız hava araçları gönderdiği kaydedildi.

Son olarak Yemen pazar günü İngiliz petrol gemisi Andromeda Star’ı vurmuş, gemide hasar meydana gelmişti.