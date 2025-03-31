Yemen, USS Truman'a ait E-2 komuta ve kontrol uçağını başarıyla vurulduğu açıkladı

Filistin direnişine sahada aktif destek veren Yemen'in, Kızıldeniz’de emparyalist hedeflere yönelik operasyonları hız kesmiyor. Ensarullah Hareketi, ABD'nin Kızıldeniz'deki saldırı grubunu yönlendiren E-2 komuta uçağına saldırı düzenledi. Füzeler İsraillileri sığınağa gönderirken, USS Truman'ın saldırı kabiliyetini sekteye uğrattı.

YEMEN'DE ENSARULLAH HAREKETİ İLKE İMZA ATTI

Yemen’deki Ensarullah Hareketi, İsrail ve Kızıldeniz'deki USS Harry Truman uçak gemisi saldırı grubuna düzenlenen saldırılar dışında bir de ilke imza attı. USS Truman'a ait E-2 komuta ve kontrol uçağını başarıyla vurulduğu açıklandı.

Ensarullah Hareketi’nden bir kaynak Lübnan merkezli el-Meyadin'e yaptığı açıklamada, uçak gemisinin saldırının ardından komutayı kaybettiğini, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı’nın olayı soruşturmaya başladığını söyledi.

ABD’nin E-2 komuta uçağı, askeri operasyonlar sırasında uçak gemisine yönelik potansiyel tehditler hakkında hayati bilgiler sağlamayı amaçlıyor. Uçak saldırıya uğrayınca USS Truman'a gönderilen istihbarat, sekteye uğruyor. Bu durum, Amerikan uçak gemisinin Yemen'den gelebilecek olası saldırılara karşılık vermesini zorlaştırıyor.

DAHA ÖNCE AMERİKA, KENDİ F-18'İNİ “DOST ATEŞİ” İLE VURARAK DÜŞÜRMÜŞTÜ

Yemen bugüne kadar 16 adet MQ-9 Reaper tipi Amerikan İHA'sını düşürdü. Sistemin fiyatı, 35 milyon dolar ancak tüm kabiliyetleriyle sahaya sürüldüğünde değeri 56 milyon dolara kadar yükseliyor.

Ensarullah Hareketi, ABD saldırıları başlamadan önce uçak gemisine füze ve İHA göndererek operasyonları engellemeye çalışıyor. Bu karşı saldırılar bazen USS Truman'ın Kızıldeniz'de yer değiştirmesine ve hava baskını planlarını ertelenmesine neden oluyor.