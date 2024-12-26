Yemen'den ABD'ye dikkati çeken uyarı

Yemen’den Amerika Birleşik Devletleri’ne ciddi bir uyarı geldi. Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi “Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerine hiçbir kırmızı çizgiyi gözetmeksizin saldıracağız” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yemen'den ABD'ye dikkati çeken uyarı
Yayınlanma:

Yemen, Amerika Birleşik Devletleri’ni uyardı. Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Amerika’nın ülkeye yönelik saldırılarına devam etmesi halinde bölgedeki ABD hedeflerini vuracaklarını söyledi.

el-Husi, "Amerikalıları Yemen'i hedef almamaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerine hiçbir kırmızı çizgiyi gözetmeksizin saldıracağız." ifadelerini kullandı.

Husi, "Ya İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e yönelik saldırıları duracak ya da 'mesajımızı iletebilecek' hassas Amerikan hedeflerini hedef alacağız." dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin Yemen’e yaptığı saldırıların ardından hem İsrail topraklarını hedef almış hem de Kızıldeniz’deki ABD filosuna saldırı düzenlemişti.

Yemen’in operasyon düzenlediği sırada bir F-18 savaş uçağı düşmüştü.

Çin'den ABD'ye protestoÇin'den ABD'ye protestoDünya
Yemen abd
Günün Manşetleri
TÜRK-İŞ, komisyondan çekildi
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 50 saniyede bir asgari ücret harcıyor
Suriye'de eş-Şera yönetimi İran'ı hedef aldı
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
Hakan Fidan ile Yaşar Güler görüştü
Gazze’de 446 günlük saldırılar
Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Asgari ücrete ek zam verilecek mi?
Bakan Güler'den Suriye'ye dair açıklama
Çok Okunanlar
TÜRK-İŞ, komisyondan çekildi TÜRK-İŞ, komisyondan çekildi
Çin'den ABD'ye protesto Çin'den ABD'ye protesto
Asgari ücret zammı emekliyi güldürdü Asgari ücret zammı emekliyi güldürdü
Yemen'den ABD'ye dikkati çeken uyarı Yemen'den ABD'ye dikkati çeken uyarı
Tarihte bugün: 26 Aralık Tarihte bugün: 26 Aralık