Yemen'den ABD'ye dikkati çeken uyarı

Yemen, Amerika Birleşik Devletleri’ni uyardı. Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Amerika’nın ülkeye yönelik saldırılarına devam etmesi halinde bölgedeki ABD hedeflerini vuracaklarını söyledi.

el-Husi, "Amerikalıları Yemen'i hedef almamaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde Orta Doğu'daki Amerikan hedeflerine hiçbir kırmızı çizgiyi gözetmeksizin saldıracağız." ifadelerini kullandı.

Husi, "Ya İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e yönelik saldırıları duracak ya da 'mesajımızı iletebilecek' hassas Amerikan hedeflerini hedef alacağız." dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin Yemen’e yaptığı saldırıların ardından hem İsrail topraklarını hedef almış hem de Kızıldeniz’deki ABD filosuna saldırı düzenlemişti.

Yemen’in operasyon düzenlediği sırada bir F-18 savaş uçağı düşmüştü.