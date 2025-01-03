Yemen’den İsrail’e füze misillemesi: Sirenler çaldı, sığınaklar doldu

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini duyurdu. Füzenin, İsrail hava sahasına girdikten sonra hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yemen’den İsrail’e füze misillemesi: Sirenler çaldı, sığınaklar doldu
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Filistin’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Yemen’den gelen bir misilleme ile karşı karşıya kaldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin geniş bir kesiminde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı. Füzenin, hava sahasına girdikten sonra etkisiz hale getirildiği ve enkazının Modiin kenti yakınlarında düştüğünün değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre saldırı sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Ancak İsrail basını, sığınaklara kaçarken yaşanan panik anlarında 20 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Saldırının sorumluluğunu, Yemen’deki İran destekli Husilerin üstlenmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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