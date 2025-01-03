Yemen’den İsrail’e füze misillemesi: Sirenler çaldı, sığınaklar doldu

Filistin’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Yemen’den gelen bir misilleme ile karşı karşıya kaldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin geniş bir kesiminde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı. Füzenin, hava sahasına girdikten sonra etkisiz hale getirildiği ve enkazının Modiin kenti yakınlarında düştüğünün değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre saldırı sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Ancak İsrail basını, sığınaklara kaçarken yaşanan panik anlarında 20 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Saldırının sorumluluğunu, Yemen’deki İran destekli Husilerin üstlenmesi bekleniyor.