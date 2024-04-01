Yerel seçimler dünya basınına nasıl yansıdı?

Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, dünya basınında geniş yer buldu. İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kazanmasını “Beklenmedik sonuç” olarak değerlendirirken, İspanya merkezli El Pais gazetesi, “CHP, 1977'den bu yana ilk kez birinci parti oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dün düzenlenen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni dünya basını da ilgiyle takip etti. İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve ABD basını, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin sürpriz bir zafer kazandığını yazdı. İngiltere merkezli The Guardian gazetesi haberinde, “Ekrem İmamoğlu beklenmedik bir şekilde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi” ifadelerini kullanırken, BBC, “Türkiye'nin ana muhalefet partisi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde büyük seçim zaferi elde etti” dedi.

Almanya merkezli Zeitung gazetesi seçimlerle ilgili olarak yaptığı haberde, “Türk muhalefeti böyle bir zafer beklemiyordu” ifadelerine yer verirken, Fransa merkezli Le Monde gazetesi, “Gecenin kazananı ana muhalefet partisi CHP oldu. Ülkenin en büyük beş şehri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’yı muhalefet partisi aldı” ifadelerini kullandı.

İspanya merkezli El Pais gazetesi CHP’nin 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olarak seçimleri tamamladığına dikkat çekerek, “CHP, ülkenin en kalabalık beş ilini yönetecek ve 1977'den bu yana ilk kez birinci parti oldu” dedi.

ABD merkezli Wall Street Journal da muhalefetin ‘sürpriz bir zafer’ kazandığını belirterek, “Türkiye'nin ana muhalefet partisi yerel seçimlerde sürpriz bir zafer kazandı” dedi. Rusya’nın devlet haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) son 20 yılda ilk kez ana muhalefet karşısında kaybetti” ifadelerini kullanırken, Hollanda merkezli De Telegraaf gazetesi, “Erdoğan seçim sonuçlarını partisi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi” dedi.