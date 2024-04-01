Ankara'yı 5 yıl daha Mansur Yavaş yönetecek!

Başkentte seçim sonuçları kesinleşti. CHP’nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5 yıl daha göreve devam edecek. 25 ilçenin 16’sında başarı kazanan CHP, büyükşehir belediye meclisinde de çoğunluğu sağlamış oldu. AK Parti ise Ankara’da 8 belediyeyi yönetecek.

Ankara'yı 5 yıl daha Mansur Yavaş yönetecek!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Kesinleşen seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 5 yıl daha devam edecek.

Seçime katılım oranının yüzde 79,39 olduğu Ankara'da CHP 25 ilçenin 16’sında ipi göğüsledi.

2019 yerel seçimlerinde 19 ilçede başarı kazanan AK Parti ise Ankara’da 8 belediyeyi yönetecek.

Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok’un yüzde 31.69 oy aldığı büyükşehirdeki yarışta CHP adayı Yavaş’ın oy oranının ise yüzde 60,38 olduğu görüldü.

Yüzde 3,13 oy oranı ile sandıktan 3’üncü parti olarak çıkan Yeniden Refah Partisi'ni ise yüzde 1,51 ile Zafer Partisi izledi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi dağılımında ise Cumhuriyet Halk Partisi grubu çoğunluk sandalye sayısına ulaşmış oldu.

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