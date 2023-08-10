Yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Çalışma saatleri, bir ülkenin ekonomik gelişimi ve çalışma kültürü hakkında önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bazı ülkeler, yoğun çalışma saatleriyle üretkenliklerini artırırken, diğerleri daha dengeli bir çalışma hayatı ve iş ve yaşam dengesi sunmayı tercih eder. Peki yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler arasındaki yer alan insanlar ortalama kaç saat çalışıyor? İşte Türkiye'nin ilginç sırası ve şaşırtan liste...

YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ EN FAZLA ÜLKELER

Listeye göre Türkiye 8. sırada yer alıyorken Meksika yıllık 2226 saat çalışma ile ilk sırada yer alıyor.

Listede 13 ülke yer alıyor. Yıllık çalışma süreleri ve en çok çalışan sayısı olan sektörler tabloda bulunuyor. İşte yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler listesi:

Sıra Ülke Çalışma Süresi Sektör 1 Meksika 2226 sa. Üretim Sek. 2 Güney Kore 2090 sa. Teknoloji Sek. 3 Yunanistan 2014 sa. Turizm Sek. 4 Şili 1988 sa. Madencilik 5 Rusya 1982 sa. Enerji Sek. 6 Polonya 1963 sa. Hizmet Sek. 7 İsrail 1910 sa. Teknoloji Sek. 8 Türkiye 1855 sa. Sanayi Sek. 9 Japonya 1746 sa. Teknoloji Sek. 10 Fransa 1479 sa. Hizmet Sek. 11 Norveç 1424 sa. Üretim Sek. 12 Almanya 1397 sa. Sanayi Sek. 13 Hollanda 1381 sa. Hizmet Sek.

Türkiye'de yıllık çalışma süresi 1855 saat olarak tespit edildi. Listede 8. sırada olan Türkiye'de en çok sanayi sektörü çalışıyor.