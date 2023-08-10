Yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Ortalama yıllık çalışma saatlerine göre Türkiye yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler arasında yer aldı! Peki Türkiye kaçıncı sırada? İlk sırada hangi ülke yer alıyor? İşte çalışma süresi en uzun olan ülkeler ve saatleri...
Çalışma saatleri, bir ülkenin ekonomik gelişimi ve çalışma kültürü hakkında önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bazı ülkeler, yoğun çalışma saatleriyle üretkenliklerini artırırken, diğerleri daha dengeli bir çalışma hayatı ve iş ve yaşam dengesi sunmayı tercih eder. Peki yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler arasındaki yer alan insanlar ortalama kaç saat çalışıyor? İşte Türkiye'nin ilginç sırası ve şaşırtan liste...
YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ EN FAZLA ÜLKELER
Listeye göre Türkiye 8. sırada yer alıyorken Meksika yıllık 2226 saat çalışma ile ilk sırada yer alıyor.
Listede 13 ülke yer alıyor. Yıllık çalışma süreleri ve en çok çalışan sayısı olan sektörler tabloda bulunuyor. İşte yıllık çalışma süresi en fazla ülkeler listesi:
|Sıra
|Ülke
|Çalışma Süresi
|Sektör
|1
|Meksika
|2226 sa.
|Üretim Sek.
|2
|Güney Kore
|2090 sa.
|Teknoloji Sek.
|3
|Yunanistan
|2014 sa.
|Turizm Sek.
|4
|Şili
|1988 sa.
|Madencilik
|5
|Rusya
|1982 sa.
|Enerji Sek.
|6
|Polonya
|1963 sa.
|Hizmet Sek.
|7
|İsrail
|1910 sa.
|Teknoloji Sek.
|8
|Türkiye
|1855 sa.
|Sanayi Sek.
|9
|Japonya
|1746 sa.
|Teknoloji Sek.
|10
|Fransa
|1479 sa.
|Hizmet Sek.
|11
|Norveç
|1424 sa.
|Üretim Sek.
|12
|Almanya
|1397 sa.
|Sanayi Sek.
|13
|Hollanda
|1381 sa.
|Hizmet Sek.
Türkiye'de yıllık çalışma süresi 1855 saat olarak tespit edildi. Listede 8. sırada olan Türkiye'de en çok sanayi sektörü çalışıyor.