Yoğun bakımda kan donduran cinayet: Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Köln Savcılığı ve polis teşkilatı tarafından yapılan ortak açıklamada, Köln’deki bir hastanede alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi gören 32 yaşındaki bir hastanın, aynı yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ FARK EDİP YAKALADI

Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı hemen gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise, sağlık personelinin gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen bu olayın ardından cinayet şüphesiyle bir soruşturma başlattı. Savcılık tarafından alınan kararla, 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.