Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen ve hakemlerin de adının karıştığı iddia edilen "bahis oynama" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 şüpheliden 4'ü hakkında tutuklama kararı çıktı.
Futbol müsabakalarında görev üstlenen bir kısım hakemin de karıştığı iddia edilen "bahis oynama" iddialarına yönelik sürdürülen soruşturma derinleşiyor. Bu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
HAKİMLİKTEN 4 İSME TUTUKLAMA KARARI
Futboldaki bahis soruşturması çerçevesinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi arasında bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında tutuklama kararı verildi.
Hakimlikten 19 şüphelinin tamamı için tutuklama talep edilmişti. Bu şüphelilerin isimleri şöyleydi:
Ahmet Kıvanç Kader
Umut Kaptan
Nurullah Bayram
Arif Taşkın
Ufuk Tatlıcan
Umut Eken
Baran Karaman
Batuhan Topçu
Bedirhan Efe Akdoğan
Erkan Arslan
Yasin şen
Yakup Yapıcı
Nevzat Okat
Şenol Bektaş
Sabri Emre Tekin
Miraç Yıldırım
Murat Özkaya
Cihad Buyurgan
Mustafa Özel
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında yer alan Fanatik Gazetesi Spor Müdürü Umut Eken'in X hesabına erişim engeli getirildiği de öğrenilmişti.