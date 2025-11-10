Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı

Futbol müsabakalarında görev üstlenen bir kısım hakemin de karıştığı iddia edilen "bahis oynama" iddialarına yönelik sürdürülen soruşturma derinleşiyor. Bu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

HAKİMLİKTEN 4 İSME TUTUKLAMA KARARI

Futboldaki bahis soruşturması çerçevesinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi arasında bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında tutuklama kararı verildi.

Hakimlikten 19 şüphelinin tamamı için tutuklama talep edilmişti. Bu şüphelilerin isimleri şöyleydi:

Ahmet Kıvanç Kader

Umut Kaptan

Nurullah Bayram

Arif Taşkın

Ufuk Tatlıcan

Umut Eken

Baran Karaman

Batuhan Topçu

Bedirhan Efe Akdoğan

Erkan Arslan

Yasin şen

Yakup Yapıcı

Nevzat Okat

Şenol Bektaş

Sabri Emre Tekin

Miraç Yıldırım

Murat Özkaya

Cihad Buyurgan

Mustafa Özel

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında yer alan Fanatik Gazetesi Spor Müdürü Umut Eken'in X hesabına erişim engeli getirildiği de öğrenilmişti.