Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen ve hakemlerin de adının karıştığı iddia edilen "bahis oynama" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 şüpheliden 4'ü hakkında tutuklama kararı çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Yayınlanma:

Futbol müsabakalarında görev üstlenen bir kısım hakemin de karıştığı iddia edilen "bahis oynama" iddialarına yönelik sürdürülen soruşturma derinleşiyor. Bu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

HAKİMLİKTEN 4 İSME TUTUKLAMA KARARI

Futboldaki bahis soruşturması çerçevesinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi arasında bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında tutuklama kararı verildi.

Hakimlikten 19 şüphelinin tamamı için tutuklama talep edilmişti. Bu şüphelilerin isimleri şöyleydi:

Ahmet Kıvanç Kader
Umut Kaptan
Nurullah Bayram
Arif Taşkın
Ufuk Tatlıcan
Umut Eken
Baran Karaman
Batuhan Topçu
Bedirhan Efe Akdoğan
Erkan Arslan
Yasin şen
Yakup Yapıcı
Nevzat Okat
Şenol Bektaş
Sabri Emre Tekin
Miraç Yıldırım
Murat Özkaya
Cihad Buyurgan
Mustafa Özel

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında yer alan Fanatik Gazetesi Spor Müdürü Umut Eken'in X hesabına erişim engeli getirildiği de öğrenilmişti.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Samsun’da akraba dehşeti! Önce çarptı, sonra geri dönüp ezdi, ‘kazaydı’ dediSamsun’da akraba dehşeti! Önce çarptı, sonra geri dönüp ezdi, ‘kazaydı’ dediYurt
bahis eyüpspor
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Bakan Uraloğlu Mısır'da Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlattı
Mahkeme “müdahale edilemez” dedi, istinaf yolu açık bırakıldı
Futbolda bahis soruşturması sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
10 Kasım
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Çok Okunanlar
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! 3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı!
3 senaryo masada! 2026 emekli ve memur maaşları belli oluyor 3 senaryo masada! 2026 emekli ve memur maaşları belli oluyor
Balıkesir’de korkutan sarsıntılar... Prof. Dr. Bektaş’tan endişelendiren uyarı geldi Balıkesir’de korkutan sarsıntılar... Prof. Dr. Bektaş’tan endişelendiren uyarı geldi
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor! Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor!