Samsun’da akraba dehşeti! Önce çarptı, sonra geri dönüp ezdi, ‘kazaydı’ dedi

Samsun'da, çıkan bir kavga neticesinde akrabasını otomobille iki kez ezerek ölümüne sebep olan şahsın yargılandığı dava görülmeye başlandı.

Faciayla sonuçlanan olay, 9 Temmuz gecesi Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasındaki bölgede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen ve birlikte alkol tüketen şahıslar arasında bir kavga patlak verdi. Bu esnada Uğur Yılmaz (32), otomobiliyle çarptığı Mehmet Kalay’ın (39) üzerinden geçti. İddiaya göre Yılmaz, daha sonra dönüş yaparak ikinci kez aynı şahsın üzerinden geçti. Olayda ağır yaralanan Mehmet Kalay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 19 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Uğur Yılmaz ile kavgaya iştirak eden Mevlüt Yılmaz (35) ve Ahmet G.'yi (48) gözaltına aldı. Şüpheliler, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının tamamlanmasının ardından 10 Temmuz’da adliyeye sevk edildi. Uğur Yılmaz tutuklanırken, Mevlüt Yılmaz ve Ahmet G. ise haklarında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Uğur Yılmaz ve Mevlüt Yılmaz hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuklu sanık Uğur Yılmaz ile başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenilen Mevlüt Yılmaz, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan Uğur Yılmaz, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürerek şunları söyledi: "Maktül Mehmet Kalay, arkadaşım Ahmet G., Mevlüt Yılmaz ve Cüneyt Y. ile sahilde alkol almak için anlaşmıştık. Biz geldikten sonra Mevlüt Yılmaz, Mehmet Kalay ve Ahmet G. yanımıza geldiler. Birlikte alkol almaya başladık. Bundan yarım saat sonra maktulün kardeşi olan İsmail Kalay yanımıza geldi. Bulunduğumuz yerden kalkmak istedik. Bunun için ben seyyar masayı Mevlüt’ün getirdiği araca koymak istedim. Masayı bagaja koyup kapattığımda Mevlüt Yılmaz, Cüneyt Y. ve İsmail Kalay'ın kavga ettiğini gördüm. Maktul de oradaydı ancak onun birisine vurduğunu ya da ona vurulduğunu görmedim. Bulunduğum yer ile onların bulunduğu ve kavga ettikleri yer arasında 20-25 metre mesafe bulunuyordu. Benim ve Cüneyt'in denetimi olduğundan oradan uzaklaşmak istedim. Ben araca binip tam oradan uzaklaşırken kavga ettiğini söylediğim şahıslar kavga ede ede arabanın sol tarafına doğru geldiler. Ben önce aracı öne doğru 5-10 metre kadar sürdüm. Bu sırada aracın ön sol tekerinin biraz havalanıp yere düştüğünü hissettim. Çalılıklar arasında tümsekler olduğu için üzerinden geçmiş olabileceğimi düşündüm. Daha sonra arabaya zarar vermeyeyim diyerek direksiyonu tam sağa kırdım biraz daha devam ettim. Daha sonra genişten alıp tam geri dönüş yaptım. Bunun sebebi şahısların kavga ettikleri yerde ağaç vardı. Bu sırada Mehmet'i sırt üstü yerde yatar vaziyette gördüm. Aracı hemen park alanına bırakıp Mehmet'in yanına koştum. Elini yüzünü ovalayıp ‘iyimisin’ dedim. Bu sırada bana baktı ancak cevap veremedi. Ağzından kan geliyordu. O sırada bayan bir şahıs gördüm, 'ambulans' diyerek bağırıyordu. Ben Mehmet'e çarptığımı görmedim. Başkası da olsa aynı durum olurdu. Beraatimi talep ediyorum. Ben arkadaşımı bilerek ve isteyerek neden öldüreyim? Kesinlikle kazaydı"

"ÇARPTIĞINI GÖRDÜM, KASITLI MI BİLMİYORUM"

Sanık Mevlüt Yılmaz ise savunmasında, "Akrabam olan Ahmet G. ve ölen Mehmet Kalay ile birlikte alkol alıyorduk. Olay yerinden ayrılacağım sırada kavga çıktı. Ben ayırmaya çalışırken Uğur Yılmaz araca binmişti. Mehmet Kalay bizden 10-15 metre ilerideydi. Biz boğuşurken Uğur’un aracıyla Mehmet’e çarptığını gördüm. Kasıtlı olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen ölen Mehmet Kalay’ın kardeşi İsmail Kalay ise verdiği ifadede, "Olay yerinde kavga çıktı. Ben geriye kaçtım. Uğur aracı ağabeyimin üzerine sürerek çarptı. Ağabeyim yere düştü. Daha sonra geri gelip tekrar üzerinden geçti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin akabinde, tutuklu sanık Uğur Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.