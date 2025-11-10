Mahkemeden tahliye kararı: Eski cumhurbaşkanı serbest bırakıldı

Paris İstinaf Mahkemesi, 2007 yılındaki seçim kampanyası sürecinde Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla 20 gündür tutuklu bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris İstinaf Mahkemesi'nden beklediği haberi aldı. Mahkeme, 2007 yılındaki seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman temin ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.

MAHKEME "CEZANIN SÜRDÜRÜLMESİNE GEREK YOK" DEDİ

Paris'teki La Sante Cezaevi'nde 20 gündür tutuklu bulunan eski cumhurbaşkanının cezasının sürdürülmesine gerek duyulmadığı yönünde bir değerlendirme yapıldı. Bu karar doğrultusunda Sarkozy, belirlenen yükümlülüklere riayet ederek yargı sürecini cezaevi dışında takip edecek. Paris'te görülen duruşmada mahkeme heyeti, Sarkozy'nin kaçma ya da yargı sürecine müdahale etme ihtimalinin bulunmadığı yönünde bir kanaat oluşturdu.

Sarkozy'nin bugün cezaevinden ayrılmasının beklendiği ifade edilirken, dosyaya ilişkin temyiz sürecinin ise önümüzdeki dönemde hukuki takvim çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in cezaevinde Sarkozy'yi ziyaret etmesinin ardından, mahkeme üst düzey temaslara ilişkin özel kısıtlamalar da getirdi. Mahkeme tarafından tesis edilen adli kontrol tedbirleri kapsamında, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ülke dışına çıkışı yasaklandı ve dosyayla bağlantılı bazı kişilerle iletişim kurması sınırlandırıldı.

Öte yandan, Sarkozy'nin avukatları, bu kararın hukuki sürecin doğal işleyişi olduğunu savunurken, temyiz duruşmasının 2026 yılında yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları bütünüyle reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 senesinde resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti.

Dava kapsamında, Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş insanı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almıştı. Suudi iş insanı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

DAVANIN EN ÖNEMLİ TANIKLARINDAN TAKIEDDINE HAYATINI KAYBETTİ

Davanın en önemli tanıklarından biri olarak kabul edilen Lübnan asıllı Fransız bir iş adamı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

Sarkozy, 25 Eylül 2025 tarihinde yasa dışı finansman iddiasıyla yargılandığı davada "suç örgütü kurma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski cumhurbaşkanı, "kamu fonlarını zimmetine geçirme", "pasif yolsuzluk" ve "yasa dışı finansman" suçlamalarından ise beraat etmişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası, temyiz süreci tamamlanmadan hemen uygulanmıştı. Nicolas Sarkozy, 21 Ekim tarihi itibarıyla cezasını çekmeye başlamıştı.