Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı

Sri Lanka'nın Kotmale bölgesinde meydana gelen trajik kazada, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 14 yaralı
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Sri Lanka’da yürek burkan bir trafik kazası yaşandı. Başkent Colombo’nun yaklaşık 140 kilometre doğusunda, dağlık arazisiyle bilinen Kotmale bölgesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otobüsün parçalanarak vadi tabanına düşmesi sonucu çok sayıda kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZADA 21 ÖLÜ, 14 YARALI

Sri Lanka Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yaptığı açıklamada kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis yetkilileri, kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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