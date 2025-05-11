Bolu'da feci kaza: Otomobil dereye uçtu

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelaya ve ağaca çarptıktan sonra dereye devrildi. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu'da feci kaza: Otomobil dereye uçtu
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Bolu’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, faciaya ramak kala atlatıldı. Kasaplar Mahallesi’nden kent merkezine doğru seyir halinde olan 54 PA 661 plakalı otomobil, Gücük Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki işaret tabelası ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından dereye yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü N.P.G. ve yolcu E.Z, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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