Yolcu uçağında şok olay! İki yolcunun cansız bedeni bulundu

New York'tan Florida'ya giden JetBlue Hava Yolları'na ait uçakta, iniş takımlarında iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yolcu uçağında şok olay! İki yolcunun cansız bedeni bulundu
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ABD’de, New York'tan Florida'ya seyahat eden JetBlue Hava Yolları’na ait uçakta, iniş takımlarında iki kişinin cansız bedeni bulundu. Pazartesi günü yaşanan olay, yetkilileri harekete geçirdi ve soruşturma başlatıldı.

UÇAK İNİŞ YAPTIĞINDA ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan saat 20.20'de havalanan Airbus A320 tipi uçak, Florida’daki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, rutin bakım için uçağa giren ekip, iniş takımlarında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, ilk soruşturmalara göre, bu kişilerin New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda uçağa binmediklerini ve kaçak olarak uçağa erişim sağladıklarını ifade etti. Olayla ilgili daha fazla detay ortaya çıkarken, kaçak yolcuların Jamaika vatandaşı olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak, kesin kimlik bilgileri henüz belirlenemedi.

KAÇAK YOLCULARIN KİMLİĞİ HALA BELİRLENEMEDİ

JetBlue tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef, iki kişi hayatını kaybetti. Şu anda kimlikleri ve uçağa nasıl eriştikleri konusunda soruşturma devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Amerika’da daha önce benzer bir olayda, Chicago'dan Hawaii’ye giden bir uçakta da iniş takımında bir ceset bulunmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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