Kan donduran olay: Kantin çalışanı hayatını kaybetti, katil intihara kalkıştı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içindeki kantinde akıl almaz bir olay yaşandı. M.A. isimli bir şahıs, tartıştığı D.K.’yi başından ve göğsünden vurdu. Olay sonrasında, M.A, kendi başına ateş etti.

Yoğun bakıma alınan yaralı D.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri M.A.’nın tabancasına el koydu, soruşturma süreci devam ediyor.