Isparta'da feci kaza: Otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Isparta-Eğirdir yolu üzerinde meydana gelen korkunç kaza, yanan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yetkililer, kazanın ardından soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Isparta'da feci kaza: Otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
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Korkunç olay, Isparta-Eğirdir yolunda yaşandı. Çevredekiler tarafından, 32 AEK 777 plakalı bir otomobilin yandığı ihbarı,  112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü.

Aracın sürücü koltuğunda bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemezken, cesedi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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