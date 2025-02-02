Yunan Bakan Dendias, Trump'ın Türkiye'yi engellemesi gerektiğini savundu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Amerikan basınına konuştu, Türkiye’yi hedef aldı.

Fox News’e röportaj veren Yunan Bakan, Batı’nın Suriye’de PKK/YPG’ye desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Dendias, "Hayatta yapabileceğiniz en kötü şey, müttefiklerinizi unutmak. Yıllardır IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerden bahsediyorum. Batı tarafından unutulmamalılar" şeklinde konuştu.

Yunan Bakan, Mavi Vatan Stratejisinin neo-emperyalist, neo-Osmanlı bir yaklaşım olduğunu iddia etti. Dendias, Türkiye’nin Girit’i almak istediğini söyledi.

Dendias, Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma hayali kuran kesimlerin olduğunu belirtti. Türkiye’nin sadece Yunanistan değil, Suriye, Irak, İran ve Kafkasya gibi bölgelerde de hak iddia ettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin NATO’nun doğu kanadında büyük bir sorun oluşturduğunu ifade eden Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politikalarını engellemesi gerektiğini söyledi.