Yunan Bakan Dendias, Trump'ın Türkiye'yi engellemesi gerektiğini savundu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, PKK/YPG için “müttefikimiz” dedi ve Batı’nın desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi. Amerikan basınına konuşan Yunan Bakan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planlarını engellemesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yunan Bakan Dendias, Trump'ın Türkiye'yi engellemesi gerektiğini savundu
Yayınlanma:

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Amerikan basınına konuştu, Türkiye’yi hedef aldı.

Fox News’e röportaj veren Yunan Bakan, Batı’nın Suriye’de PKK/YPG’ye desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Dendias, "Hayatta yapabileceğiniz en kötü şey, müttefiklerinizi unutmak. Yıllardır IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerden bahsediyorum. Batı tarafından unutulmamalılar" şeklinde konuştu.

Yunan Bakan, Mavi Vatan Stratejisinin neo-emperyalist, neo-Osmanlı bir yaklaşım olduğunu iddia etti. Dendias, Türkiye’nin Girit’i almak istediğini söyledi.

Dendias, Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma hayali kuran kesimlerin olduğunu belirtti. Türkiye’nin sadece Yunanistan değil, Suriye, Irak, İran ve Kafkasya gibi bölgelerde de hak iddia ettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin NATO’nun doğu kanadında büyük bir sorun oluşturduğunu ifade eden Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politikalarını engellemesi gerektiğini söyledi.

23 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı23 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem
nikos dendias yunanistan donald trump
Günün Manşetleri
23 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray, Morata transferini açıkladı
Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Adana'da şiddetli deprem
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
Trump ile Sisi arasında kritik görüşme
Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti!
Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi
Çok Okunanlar
Adana'da şiddetli deprem Adana'da şiddetli deprem
Galatasaray, Morata transferini açıkladı Galatasaray, Morata transferini açıkladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
Pınar Gültekin davasında şaşırtan karar Pınar Gültekin davasında şaşırtan karar
Otomobil tarlaya devrildi Otomobil tarlaya devrildi