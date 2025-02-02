23 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyona imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
23 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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