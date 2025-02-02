Galatasaray, Morata transferini açıkladı! Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında transferlerine devam ediyor.

Transferde son günlere girilirken temaslarını artıran sarı-kırmızılılar, hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY, MORATA TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray; Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi üst düzey takımların formasını terleten ve İspanya Milli Takımı'nda da başarılı bir performans ortaya koyan Morata'yı transfer ediyor.

Sarı-kırmızılılardan 32 yaşındaki İspanyol golcünün transferiyle ilgili KAP açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılılardan Morata transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/KWKz5qaMER — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

İspanyol forvet, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den Milan'a transfer olmuştu. Serie A ekibinde 26 maça çıkan Morata 6 gol, 1 asist kaydetti.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alvaro Morata'nın dün akşam saat 23.00'te İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle Morata'nın İstanbul'a gelişi ertelendi.

Galatasaray'ın yeni golcüsünün bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.