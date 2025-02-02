Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak! Sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak kritik maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak.

Fenerbahçe, ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, topladığı 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligde geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor ise topladığı 27 puan ile 8. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada gülen taraf 5-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

MOURINHO TAKIMIN BAŞINA DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.

Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

EN-NESYRI GOLLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.

Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak.

Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.

İKİ EKİP 46. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, ligdeki 46. mücadelelerine çıkacak.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.