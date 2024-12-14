Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bölgedeki tansiyonu yükseltecek açıklamalar yaptı.

Yunan Başbakan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıkla ilgili “Gerekirse ordumuz devreye girer” ifadelerini kullandı.

YUNAN BAKAN'DAN "FÜZE DUVARI" TEKLİFİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Ege’de bir “füze duvarı” oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yunan Bakan, Ege’de 'füze duvarı' oluşturmanın ekonomik bir çözüm olacağını, yaratıcı düşünce olmadan ilerlemenin imkansız olduğunu kaydetti.

Dendias, Türkiye'nin 'artan hak iddiaları' olduğunu söyleyerek Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Dendias, Yunanistan’ın çok yönlü stratejik ittifaklara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.