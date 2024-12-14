51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye'de 2024 yılında terör örgütlerine yönelik 51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi. 99 terör eylemi güvenlik güçlerince engellendi, terörizmin finansmanını önlemeye yönelik çalışmalarda 74 milyon liranın üzerindeki paraya el konuldu. İşte operasyonların ayrıntıları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Türkiye'de, 2024 yılında İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütlerine büyük darbeler indirildi. 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik 51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi.

Bu operasyonların 44 bin 882'si PKK/KCK'ya, 4 bin 637'si FETÖ'ye, 1310'u DEAŞ'a ve 604'ü diğer terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 779 terörist etkisiz hale getirildi, 10 bin 297 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da toplam 11 bin 601 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 1894'ü tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında, terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 7, turuncu kategoride 2, sarı kategoride 2 ve gri kategoride 27 terörist etkisiz hale getirildi.

74 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEKİ PARAYA EL KONULDU

Terörizmin finansmanını önlemeye yönelik de 239 operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 1400 şüpheliden 167'si tutuklandı.

Bu kapsamda, 45,8 milyon FETÖ, 24,6 milyon DEAŞ, 3,4 milyon PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinden 320 bin liraya el konuldu.

Güvenlik güçlerince yılbaşından bu yana 86'sı PKK, 13'ü DEAŞ kaynaklı 99 terör saldırısı girişimi de önlendi. Bunların 75'inin bombalı saldırı planından oluştuğu bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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