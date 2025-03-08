Yunanistan’da güvenoyunun ardından sokaklar karıştı: Eylemciler ve polis arasında çatışma

Yunanistan’da Miçotakis hükümeti güvenoyu aldı. Ancak, başkent Atina’daki sokaklar bir kez daha karıştı. Halk, sokakları ateşe verdi ve parlamento binası önünde toplanan eylemciler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

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Yunanistan’da güvenoyunun ardından sokaklar karıştı: Eylemciler ve polis arasında çatışma
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Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin muhalefetin sunduğu güvensizlik önergesi, parlamentoda reddedildi.

Oylamanın ardından halk sokaklara döküldü. Göstericiler, Atina’da parlamento binası önünde toplandı.
Kazanın sorumlularının bulunup cezalandırılmasını isteyen halk, meclisteki oylamanın ardından sokakları ateşe verdi.

Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Eylemciler, parlamento binası önünde molotofkokteyli atarken, polis ise biber gazıyla müdahale etti.
Eylemciler, çeşitli parti ve sendikaların çağrısıyla bir araya geldi ve tren kazasında sorumluların bulunup cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ihmallerin üzerinin örtülmemesi yönündeki taleplerini dile getirdiler.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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