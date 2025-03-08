İstanbul’da bugün bazı Metro ve Tramvay hatları kapanacak

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, işletmeye kapalı olacak. Ayrıca, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda da seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak. Taksim istasyonuna giden araçlar, istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.

Metro İstanbul'un açıklamasında, Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferlerin yapılamadığı ifade edildi.