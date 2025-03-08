İstanbul’da bugün bazı Metro ve Tramvay hatları kapanacak

İstanbul'da bugün saat 14.00 itibarıyla bazı metro ve tramvay hatlarında seferler geçici olarak durduruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da bugün bazı Metro ve Tramvay hatları kapanacak
Yayınlanma:

 İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, işletmeye kapalı olacak. Ayrıca, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda da seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak. Taksim istasyonuna giden araçlar, istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.

Metro İstanbul'un açıklamasında, Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferlerin yapılamadığı ifade edildi.

Polatların beraatine savcılık itiraz etti: 'Daltonlar çetesi ile irtibatlılar'Polatların beraatine savcılık itiraz etti: 'Daltonlar çetesi ile irtibatlılar'Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul metro
Günün Manşetleri
Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme
Polatların beraatine savcılık itiraz etti
Rusya’dan AB’ye tepki
Derneğe kumar baskını
Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz
Yoğun mesai, şiddet ve eşitsizlik son bulsun!
CHP’de kurultay soruşturması derinleşiyor
ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor
İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapanacak İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapanacak
15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi 15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi
Tarım Kredi Marketlerinden dev kampanya, fiyatlar yüzde 50 düştü: Sadece 2 gün sürecek Tarım Kredi Marketlerinden dev kampanya, fiyatlar yüzde 50 düştü: Sadece 2 gün sürecek