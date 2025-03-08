Polatların beraatine savcılık itiraz etti: 'Daltonlar çetesi ile irtibatlılar'

İtiraz dilekçesinde, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı. Müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında husumet bulunduğu, Parlak’ın tehdit edildiğine dair mesajları dava dosyasına sunduğu ifade edildi. Dilekçede, sanıkların, müştekinin iş yerinde silahlı saldırı düzenlemek için kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşıları Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile irtibat kurdukları kaydedildi.

Elebaşı Beratcan Gökdemir’in, "Daltonlar" grubunun hücre evinde eyleme hazır durumda olan sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na eylem talimatı verdiği, motosiklet ve silahı teslim alacakları adresin yanı sıra "Banu Parlak Güzellik Merkezi"nin konumunu bildirdiği belirtildi.

Dilekçede, müştekiyi tanımayan ve aralarında husumet bulunmayan sanıkların, Dilan Polat’ın müştekiyi tehdit etmesinin ardından organize suç örgütünden talimat alarak aynı gün iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Dilekçede, müşteki ifadesi, tanık beyanları, Dilan Polat’ın sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımları, dijital materyallerde yapılan incelemeler, sanıkların ikrar içerikli ifadeleri, olay yeri inceleme tutanağı, kriminal raporlar, kolluk tutanakları ve dosya kapsamına göre, sanıkların, "Daltonlar Çetesi"ni azmettirmek suretiyle "silahla tehdit" suçunu işledikleri vurgulandı.

Dilekçede, Banu Parlak’ın şikayetinden vazgeçmiş olmasının, silahla tehdit suçunun şikayete bağlı olmadığı belirtilerek, sanıkların cezalandırılmaları gerektiği, ancak beraat kararının yasaya aykırı olduğu ifade edildi. Ayrıca, sanık Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından mahkumiyet verilmesi gerektiği kaydedildi.

Sanıkların, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından alt sınırdan cezalandırıldıkları belirtilen dilekçede, suçun işleniş biçimi, yer, zaman, suç konusunun önemi ve yasadaki nitelikli hallerin ihlal edilmesi dikkate alındığında cezanın artırılması gerektiği ifade edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatması nedeniyle, Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile birlikte 11 sanık hakkında dava açmıştı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında beraat kararı verirken, "örgüt üyeliği" ve "silahla tehdit" suçlarından bazı sanıklara hapis cezası verdi. Firari sanıkların dosyaları ise ayrıldı.