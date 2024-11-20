Yunanistan'da işçi ve memurlardan 24 saatlik grev

Yunanistan'da ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebiyle işçi ve memurlardan 24 saatlik grev kararı geldi.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı.

Grev doğrultusunda başkent Atina'da geniş çaplı eylem düzenlendi. Atina merkezinde bir araya gelen işçi ve memurlar, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüdü. İşçi ve memurlara, öğrenci ve emekliler de eşlik etti.

Eylemciler, maaşlara zam, toplu iş sözleşmeleri yapılması, eğitim ve sağlığa bütçeden daha büyük paylar ayrılması gibi taleplerini dile getirdi.

Grev dolayısıyla gemiler limanlarda aborda kalırken, deniz yolu ulaşımı 24 saatliğine askıya alındı. Atina'da da toplu ulaşım sadece belli saatlerde hizmet verdi.

Eyleme katılan çok sayıda kişi ise Filistin bayrağı taşıdı. Parlamento binasının önünde dev bir Filistin bayrağı da açılan eylemde, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı. Eylemin düzenlendiği sırada ise Maliye Bakanı Athanasios Petralias, Parlamentoya 2025 bütçesini sundu.