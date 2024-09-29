Yunanistan'da skandal Türkiye karşıtı etkinlik

Yunanistan’da Gökçeada’nın ve Bozcaada’nın ilhakı için konferans yapıldı. Etkinliğe Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropu’da katıldı. Skandal konferansın ana konuşmacısı ise Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos oldu.

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Yunanistan'da skandal Türkiye karşıtı etkinlik
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Bartholomeos yine şaşırtmadı. Atina’da skandal etkinliğe katıldı.

Nerede Türkiye düşmanı faaliyet varsa yer alan Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos, bu kez de Gökçeada ve Bozcaada’nın ilhakı için yapılan konferansta ana konuşmacı oldu.

Atina’da Büyük Helen Vakfı tarafından düzenlenen konferansa, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da katıldı.

Konferansta Fatih Kaymakamlığına bağlı başpapaz Bartholomeos, Lozan Anlaşması’na aykırı şekilde bir kez daha “Ekümenik Patrik” olarak takdim edildi.

Barhholomeos, konferansın ana temasının Gökçeada ve Bozcaada, dolayısıyla “Nostos ve Prospect” olduğunu söyledi. Nostos, Yunancada “doyurulamamış dönüş arzusundan kaynaklanan bir keder” anlamına geliyor. Prospect ise “ihtimal, umut, beklenti” şeklinde yorumlanıyor.

Dolayısıyla Bartholomeos konferansın amacının, Gökçeada ve Bozcaada’yı ilhak olasılığının görüşülmesi olduğunu ilan ediyor.

Zamanında Türkiye’nin bu iki adada terör ortamı yarattığını, köylerin boşaltılıp Rumları tutukladığını, yağma, şiddet ve cinayetler yaşandığını ileri süren Bartholomes, şimdilerde ise gelişmekte olan Türk-Yunan yakınlaşmasından ada için de olumlu bir beklenti yarattığını savundu.

Fener Rum Papazı, adaya geri dönüş yapacak olan "Gökçeadalı mültecilerin" adada yaşayan Rum-Yunan halkının desteğini alacağını belirtti.

İş insanlarının da adaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini, diğer ülkelerdeki derneklerin çalışmalarını önemsediğini vurgulayan Bartholomeos, gençlerin de Gökçeada’yla ilgili öne çıkmasını istediğini söyledi.

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