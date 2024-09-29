CHP'de kriz: Kılıçdaroğlu Özel'e tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türk Evi krizi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmelerini ABD'deki Türk Evi'nde yapma kararı parti içerisinde tartışma yaratırken bir eleştiri de Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi. Kılıçdaroğlu, "CHP rüşveti aklayacak bir parti değildir" dedi. Özgür Özel'i üstü kapalı olarak suça ortak olmakla suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'deki görüşmelerini TürkEvi'nde yapma kararı aldı, tartışma başladı. CHP içerisinde Özel'e yönelik eleştiriler devam ederken tartışmaya eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.



Türk Evi için New York Belediye Başkanı'na rüşvet verildiği iddialarına karşı Özel bu açıklamayı yapmıştı. Kılıçdaroğlu ise Özel'i üstü kapalı şekilde "suça ortak olmakla" suçladı.

"Erdoğan Hükümeti ve kurduğu Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir!"

Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir. Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir!"



Kılıçdaroğlu normalleşme adı altında AK Parti'nin hatalarına göz yummayacağını belirtirken "mücadele edeceğiz" mesajı verdi.