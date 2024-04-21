Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hava savunma sistemi! İsrail'den Demir Kubbe almaya hazırlanıyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyareti öncesinde Yunan basınında gündem; Ege'ye Demir Kubbe hazırlığı...

Yunan televizyonları ve gazeteleri Ege adalarına İsrail'in Demir Kubbesi'ne benzer bir hava savunma sistemi kurulmasını tartışmaya başladı.

Atina'nın Ege'ye Demir Kubbe isteği geçtiğimiz günlerde Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından dile getirildi. Yunanistan'ın zaman kaybettiğini kaydeden Dendias, "Bir hava savunma sistemi geliştirmemizin zorunlu olduğuna karar verdik" demişti.

İsrail ve Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini incelediklerini belirten Dendias'ın bu açıklamaları ülke siyasetinin ana gündemi oldu. Emekli Yunan askerleri hava savunma sisteminin Atina'nın Türkiye'ye karşı Ege'deki aşılmaz kozu olacağını savunuyor.

Yunanistan, “Demir Kubbe” edinmelerinin kendilerine stratejik bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Sistemin bataryalarının, radarlarının ve komuta merkezinin İsrail’dekinden farklı olarak Yunan coğrafyasında ayrı bölgelerde konuşlandırılabileceği belirtiliyor. Emekli askerlerse komuta merkezini anakaraya, füze bataryalarını adalara yerleştirmeyi öneriyor.

İsrailli Rafael İleri Savunma Sistemleri şirketi ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından ortak geliştirilen "Demir Kubbe"nin Yunanistan'a göre uyarlanması gündemde...