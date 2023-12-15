Zelenskiy Bu Habere Çok Üzülecek! Macaristan AB'nin Ukrayna'ya Yardım Paketini Veto Etti

Macaristan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti. Açıklamayı Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptı.

Zelenskiy Bu Habere Çok Üzülecek! Macaristan AB'nin Ukrayna'ya Yardım Paketini Veto Etti
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu. Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Brüksel'de yapılan zirvede, AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti.

Başbakan Orban, paylaşımında, "Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto." ifadesini kullandı. Böylelikle AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu.

AB üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyordu. Orban yönetimini ikna etmek amacıyla, 13 Aralık'ta AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Şi Cinping ve Orban GörüştüŞi Cinping ve Orban GörüştüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Zelenskiy # Ukrayna # macaristan # orban
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