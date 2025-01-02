Zelenskiy'den dikkat çeken Suriye açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'deki son durumla ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacaklarını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Zelenskiy'den dikkat çeken Suriye açıklaması
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Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, söz konusu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'ı kabul ettiğini belirtti.

Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla işbirliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakan Sybiha, 30 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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