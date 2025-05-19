Zelenskiy'den Trump'a savunma ve ticarette iş birliği teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni iş birliği teklifinde bulundu. İki lider arasındaki temaslar, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi sürecinde önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zelenskiy'den Trump'a savunma ve ticarette iş birliği teklifi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a, savunma sanayi ve ticaret alanlarında yeni iş birliği teklifleri içeren bir mektup gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, mektubun içeriğiyle ilgili önemli detaylar paylaşıldı.

Yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan'da bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını ve ekonomik iş birliklerini masaya yatırdı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmeler ele alındı.

"EKONOMİK ORTAKLIK" ANLAŞMASI MASADA

Yapılan görüşmelerde, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının uygulama süreci de masaya yatırıldı. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırması ve savunma sanayisinde daha derin iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.

Ekonomik ortaklık çerçevesinde, Ukrayna'nın savunma sanayisini modernize etme çabalarına ABD'nin destek vermesi, aynı zamanda Amerikan şirketlerinin Ukrayna'da daha geniş yatırımlar yapmasının sağlanması hedefleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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