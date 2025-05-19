Galatasaray Devler Ligi'nde kasasını dolduracak: 5 milyar TL'lik gelir bekleniyor

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nden elde edeceği gelirler ve yeni sponsorluk anlaşmalarıyla kasasına yaklaşık 5 milyar TL koymaya hazırlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray Devler Ligi'nde kasasını dolduracak: 5 milyar TL'lik gelir bekleniyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, sarı-kırmızılılara UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı sağladı. Dünya Gazetesi'ne göre, Devler Ligi’ne katılım bedeli olarak Galatasaray’ın kasasına 18 milyon 620 bin euro (yaklaşık 808 milyon TL) girecek.

UEFA'nın yeni formatıyla birlikte grup aşamasının yerini lig sistemi alırken, takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak, 9-24. sıra arasındaki ekipler ise play-off turu oynayacak.

DEVLER LİGİ PERFORMANS GELİRLERİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı her galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro kazandıracak. Ayrıca:

Son 16 turuna kalma: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk primi: 6.5 milyon euro

Başarıya göre değişen bu ödül tutarları, Galatasaray’ın sahadaki performansıyla daha da katlanabilir.

TFF'DEN 300 MİLYON TL GELİR

Süper Lig şampiyonluğu sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) da önemli bir ödül hakkı kazanan Galatasaray, katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet ve beraberlik primleriyle toplamda 300 milyon TL'yi aşan bir gelir elde etti.

5 YILDIZLI FORMALAR VE SPONSORLUK ANLAŞMALARI

Şampiyonluk sonrası tanıtımı yapılan 5 yıldızlı formalar ve 25. şampiyonluk ürünleriyle GS Store satışlarında rekor hedefleniyor. Satışlardan elde edilen gelirin 2 milyar TL'yi aştığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, forma göğüs sponsoru Next Level ile yapılan 10 milyon euro değerindeki yeni anlaşma, reklam ve sponsorluk gelirlerini daha da güçlendirdi.

Şampiyonlar Ligi, TFF ödülleri, sponsorluk anlaşmaları ve GS Store satışları toplandığında, Galatasaray’ın kasasına 5 milyar TL’ye yakın bir gelir girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki performansıyla bu rakamı daha da yukarıya taşıma şansı bulacak.

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