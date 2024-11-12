10. Milletlerarası Türkoloji Kongresi başladı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün 100. yıl dönümünde düzenlenen “10. Milletlerarası Türkoloji Kongresi”nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, enstitünün Türkiye’nin ilk üniversiteye bağlı araştırma kurumu olarak kurulduğunu belirtti. Fuat Köprülü’nün öncülüğünde kurulan enstitünün, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı alanında değerli çalışmalara imza attığını vurgulayan Zülfikar, kongrenin Türkoloji alanında ulusal ve uluslararası bilim insanlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Kongre koordinatörü Doç. Dr. Emine Temel Alemdar, etkinliğin yeni araştırma konuları ve yöntemlerin tanıtılmasına olanak sağladığını ifade etti. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat ise kongrede sunulan bildirilerin kültür politikalarına katkı sunacağını belirtti.

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin ise Türkçenin kültürel mirasımızı yansıtan bir hazine olduğunu ve milli dilin korunmasının önemini vurguladı. İki gün sürecek kongrede, 7 ülkeden 120’yi aşkın bilim insanı 27 oturumda bildiriler sunacak.