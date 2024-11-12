Araç sahipleri dikkat! İkinci el araç fiyatlarında şaşırtan değişim

İkinci el araç piyasasında fiyatlar Ekim 2024'te yeniden artış gösterdi. VavaCars tarafından her ay yayımlanan yapay zeka destekli VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ekim sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 oranında yükseldi.

Bu gelişme, ikinci el araç satışlarına ilgisi olan vatandaşların fiyat araştırmalarını hızlandırmasına neden oldu. Araç satışları, yeni yıl yaklaşırken artan fiyatlarla birlikte, alıcı ve satıcı arasında pazarlık gücünü etkiliyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ZİRVEDE

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, endeks sonuçlarını değerlendirdi. İkinci el araç fiyatlarının yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştığını ifade eden Gözelekli aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim de de yükselmeye devam etti. Ekimde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 artış oldu. Bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları 2024'teki en yüksek değere geldi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından onuncu ayın sonuna kadar enflasyon yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 fiyat artışı gösterdi. Öte yandan dolar kuru, yılın başından ekim ayı sonuna kadar lira karşısında yüzde 16,1 değerini artırdı.

ARAÇ SATMAK İÇİN 'UYGUN' ZAMAN

Gözelekli, ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 2,2'lik artışın, üst üste üç aydır süren yükseliş trendini pekiştirdiğini kaydetti.

Gözelekli, bu dinamiklerin, tüketici talebinin son çeyrekte canlı kalmaya devam edeceği yönünde güçlü sinyaller verdiğini söyleyerek, yatırım açısından bakıldığında, yılın başından beri döviz kurunun yüzde 16,1 artış gösterdiğini, ikinci el araç fiyatlarındaki artışında bu orana yaklaştığını açıkladı. Gözelekli, ayrıca şu ifadeleri kullandı: