Üniversite yatay geçiş başvuruları ne zaman?

Bulundukları üniversiteyi veya programı değiştirmek isteyen Üniversite öğrencileri, yaz aylarının gelmesi ile beraber 2023-2024 Güz dönemi için yatay geçiş araştırmaları yapmaya başladılar. Haberimizde bu süreçle ilgili detayları paylaşacağız.





ÜNİVERSİTELERİN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMLERİ VE KONTENJANLARI

Üniversitelerin yatay geçiş takvimleri ve yatay geçiş için ayırdıkları kontenjanlar birbirlerinden farklılık göstermekte ancak bunları bir arada görüntüleyebilmenin bir yolu var. Aşağıya bırakacağımız link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://yoksis.yok.gov.tr/websitesi/kontenjan/yatayGecis.zul