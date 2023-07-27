Üniversite yatay geçiş başvuruları ne zaman?
2023-2024 döneminde bulundukları üniversiteyi değiştirmek isteyen yükseköğretim öğrencileri yatay geçiş başvuru süreçlerini araştırıyor. Üniversite yatay geçişle ilgili detaylar haberimizde. İşte 2023 - 2024 Üniversite yatay geçiş başvuruları
Bulundukları üniversiteyi veya programı değiştirmek isteyen Üniversite öğrencileri, yaz aylarının gelmesi ile beraber 2023-2024 Güz dönemi için yatay geçiş araştırmaları yapmaya başladılar. Haberimizde bu süreçle ilgili detayları paylaşacağız.
ÜNİVERSİTELERİN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMLERİ VE KONTENJANLARI
Üniversitelerin yatay geçiş takvimleri ve yatay geçiş için ayırdıkları kontenjanlar birbirlerinden farklılık göstermekte ancak bunları bir arada görüntüleyebilmenin bir yolu var. Aşağıya bırakacağımız link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://yoksis.yok.gov.tr/websitesi/kontenjan/yatayGecis.zul